VIDEO: El ‘madruguete’ con el que Mali eliminó a Argentina del Mundial Sub 20

Estados Unidos eliminó a Francia (2-3) tras empezar perdiendo y conseguir dar la vuelta al marcador, mientras que Corea se impuso a Japón (0-1) y Argentina cayó con Malí (2-2) en la tanda de penaltis durante última jornada de octavos de final del Mundial sub 20 de Polonia.

The quarter-finals are set 🔒

Which teams do you think will make up the last 4️⃣?#U20WC pic.twitter.com/7VDIvzbYdm

— FIFA.com (@FIFAcom) June 4, 2019