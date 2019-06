Ana Guevara señala que las becas de los atletas se redujeron por irregularidades

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, señaló que la reducción de becas a atletas se hizo debido a que se detectaron irregularidades pero que se hizo un esfuerzo para que se mantuvieran como el caso del judoca Nabor Castillo.

“Se hizo un análisis dentro de la Conade, y son las irregularidades que encontramos al empezar la administración, aquellos que tenían beca y que no cumplían con las normas piden y lo que estipula la institución. En el caso de Nabor, él estaba cobrando cinco mil pesos de noviembre de 2017 y su último resultado más destacado fue en un Abierto Panamericano en el que obtuvo un segundo lugar, lo cual no lo hace acreedor a esa cantidad. Así lo estipula la norma, no es un criterio personal”, declaró Guevara en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

La directiva señaló que los dos mil pesos con los que se quedó Castillo y otros atletas se deben a que ella pidió que se les mantuviera la beca, porque eran baja. “Los dos mil pesos se mantuvieron porque se estipula que hasta que no pase el siguiente evento inmediato, que este caso son los Panamericanos, se reconsideraría si vuelven a ser acreedores a la beca o no”, dijo.

Ana Gabriela de igual forma aclaró que todo esto no se debe a una irregularidad que hayan cometido los atletas, sino una irregularidad en la que cayó la autoridad al permitirles mantener la beca.

La directora de la Conade informó que fueron 30 atletas los que vieron reducida su beca o tuvieron una baja por falta de resultados, como fue el caso de Nabor Castillo o Alely Hernández.