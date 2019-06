Ex abogado acusa a Lupita de no decir la verdad sobre su dopaje

Vaya problema en el que se ha metido Lupita González, la marchista mexicana dio positivo por consumo de trembolona y ahora es acusada por su ex abogado por nunca haber dicho la verdad sobre el origen de esa sustancia.

Luis Jiménez, ex abogado de González dio declaraciones a ESPN argumentando que la marchista estuvo mal asesorada a la hora de responder a la Comisión de Integridad de la IAAF las razones de su dopaje.

"Lupita sí es una víctima porque ella jamás tuvo la intención de tomarlo (la trembolona), al final estamos protegiendo a alguien que no es importante porque quien da resultados es Lupita. Podría haber sido muy fácil compartir la culpa y bajar la pena. El entrenador es el entrenador, ¿quién da los resultados? Para explicarle eso ella tenía que haberse abierto y decirnos la verdad. Eso me tiene molesto, que jamás se abrió y que cuando tomamos el asunto ella ya había respondido la carta", señaló.

Jiménez comentó que fue le médico Juan Manuel Herrera, quien le dijo a Lupita que explicara que su positivo se debió a alimentos que contenían trembolona, sustancia que sólo se castiga en México, Canadá y China, sin embargo, ésta se encuentra en las reses y no en el cerdo, por lo que haber dicho que unos tacos al pastor fueron los causantes del doping, fue un grave error.

"Si Lupita nos hubiera dicho lo mismo que le dijo al abogado actual hubiéramos cambiado la defensa, no es muy difícil darse cuenta de la estrategia que van a plantear ahora. Tendría que ser un ignorante para argumentar que por tacos al pastor fue el doping, Lupita dio positivo, cuando los tacos al pastor ni siquiera entran en la categoría, porque es cerdo. La trembolona nada más aplica en México, Estados Unidos y en China, para el aumento de masa muscular en reses y no en cerdo. La gente que pone los tacos al pastor, es ignorante, no tiene idea", comentó Jiménez.