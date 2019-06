Atletas mexicanos no defenderán sus títulos en los Panamericanos

Los mexicanos Guadalupe González, en la marcha de 20 kilómetros, Juan Luis Barrios en 5 mil metros, y Brenda Flores en 10 mil, no defenderán sus títulos en los Panamericanos de Lima 2019 al ser excluidos del equipo nacional.

La lista de la preselección divulgada por la Federación Mexicana no incluye a González, sancionada por dopaje, a Barrios, por no presentarse en el Campeonato Nacional, y a Flores porque perdió en la eliminatoria, con lo que engrosaron el grupo de mexicanos de primer nivel que no estarán en los Panamericanos.

Juan Luis Barrios / Mexsport

Brenda Flores / Mexsport

El equipo estará encabezado por el tres veces medallista continental de la caminata de 50 kilómetros Horacio Nava y por el lanzador de martillo Diego del Real, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

La keniana Risper Biyaki Gesabwa, ganadora del certamen selectivo en 5.000 y 10.000 metros, debutará en la selección como naturalizada mexicana y será otra de las esperanzas de un equipo lleno de figuras alejadas de los primeros lugares de la lista mundial.

México ganó tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los pasados Panamericanos para colocarse en el sexto lugar de la competición de atletismo y ahora necesitará un rendimiento casi perfecto de sus principales atletas para acercarse a esa actuación.

Las ausencias de González, Barrios y Flores se suma a otras de varios de los mejores deportistas mexicanos que no estarán en Lima, liderados por el subcampeón olímpico de saltos Germán Sánchez y la medallista mundial Alexa Moreno, de gimnasia.

Sánchez se recupera de una cirugía de tendón de Aquiles y Moreno quedó fuera del equipo nacional al no asistir por recomendación médica a la última jornada del Campeonato Nacional, después de lo cual la Federación Mexicana de Gimnasia desconoció la jerarquía de la campeona y la excluyó de la selección.

En México es común que los pocos deportistas de clase mundial del país sean obligados a demostrar su nivel una y otra vez en eliminatorias contra rivales de menos nivel, lo cual los obliga a mostrar forma deportiva varias veces al año, algo contradictorio con la teoría del entrenamiento.

México competirá en Lima 2019 con alrededor de 600 deportistas que buscarán ser protagonistas en condiciones difíciles luego de haber recibido menos apoyo que en otras ocasiones por parte del gobierno, lo cual obligó a algunos competidores a pagarse sus gastos o buscar ayudas de su familia o externas para prepararse.

"Estoy optimista de que vamos a hacer gran papel, pero no puedo dar pronóstico de en qué lugar vamos a quedar y mucho menos cuántas medallas ganaremos; las condiciones son distintas a Toronto 2015", comentó ayer el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla.

