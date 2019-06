David Ortiz es baleado en República Dominicana

David Ortiz, ex beisbolista dominicano, fue herido de un disparo mientras se encontraba en un centro de diversiones de Santo Domingo.

El padre de David fue quien confirmó la información a ESPN pero desconoce el estado en el que se encuentra su hijo.

'Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente’’, declaró Leo Ortiz al citado medio.

Aunque de acuerdo con el canal de noticia dominicano CDN 37, el ex pelotero fue herido en una pierna y uno de los responsables fue detenido. Pero un testigo afirma que recibió el disparo por la espalda.

La herida de @davidortiz fue en una pierna y uno de los responsable fue detenido. El ex pelotero fue sacado del lugar en una unidad del @Sistema911_RD pic.twitter.com/lwM8GDbTto — CDN 37 (@CDN37) June 10, 2019

El video que circula en las redes sociales. David Ortiz atacado en Dominicana. Esperemos que el pelotero se encuentre bien. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/7pd8MnQhX4 — Nancy Arreola. (@Nancyarreola11) June 10, 2019

Ortiz se retiró en 2016 y desde entonces se desempeña como asesor especial de los Red Sox de Boston.