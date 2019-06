Héctor Moreno, en riesgo de perderse la Copa Oro

El defensa Héctor Moreno está muy cerca de ser baja de la Selección mexicana, esto tras la lesión que sufrió en el partido amistoso ante Ecuador, señaló el técnico argentino Gerardo Martino.

Así interrumpió Kinsey Wolanski la final de la Champions League

Najila Trindade aseguró a su ex abogado que Neymar es un drogadicto violento

“No me quiero apresurar, pero creo que Jorge (Sánchez) continuará y creo que Héctor se cae (de la Copa Oro 2019)", dijo el técnico a Univisión.

No obstante, advirtió que todavía no puede afirmarlo porque debe platicar con el cuerpo médico del Tri y evaluar la situación luego del estudio que se le realice. “No he hablado con los doctores, cuando tenga algunas confirmaciones a través de las imágenes”, apuntó.

Explicó que, ante esta situación, es muy probable que Uriel Antuna se mantenga en el equipo en lugar de Moreno, ya que Edson Álvarez estaría listo para la competencia.

“En la forma en que va Edson lo más probable es que nos quedemos con Uriel, pobre que la hace como de comodín, reemplaza a uno y reemplaza a otro”, externó Martino.

Respecto del triunfo de 3-2 en el juego amistoso ante Ecuador disputado hoy en esta ciudad, aceptó que fue el duelo menos lucido del Tri, pero que, sin jugar bien, fue capaz de salir con un resultado positivo.

“No jugamos bien, esperaba una situación igual o superior a la de Venezuela, teníamos jugadores de buen pie en mediocampo para organizar más el juego. Ecuador nos complicó más de la cuenta y pocas veces pudimos progresar por lo bajo”, explicó.

Aceptó que se le observó inquieto porque “no teníamos circulación fluida, nos costó progresar en el campo, desaprovechamos dos ventajas, pero considero que hay una situación que se da, que cuando sin desplegar tu mejor futbol se logra ganar”, sentenció.