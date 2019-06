Giovani dos Santos, en el Top 3 de los jugadores mejor pagados de la MLS

Giovani dos Santos ya no juega con el Galaxy de Los Ángeles; sin embargo, es el tercer futbolista mejor pagado de la MLS con 6.5 millones de dólares al año.

La Asociación de Jugadores de la MLS dio a conocer los salarios de los jugadores que integran la Liga y Gio es el mexicano mejor pagado, incluso supera a Carlos Vela.

Zlatan Ibrahimovic, ex compañero de Dos Santos, es el número uno con 7.2 millones, seguido de Michael Bradley (Toronto FC) con 6.5 millones.

En el cuarto lugar está Jozy Altidore (Toronto FC) con 6.33 millones y en el quinto lugar está Vela con 6.3, quien hasta el momento es el goleador de la temporada.

El mexicano más cercano al Bombardero Vela es Marco Fabián, del Philadelphia Union, con un sueldo anual de 2.2 millones de dólares. Mientras que el menor de los Dos Santos, Jonathan, recibe 2 millones del Galaxy.

Destaca que Giovani aparezca en esta lista ya que no juega con el Galaxy desde el 2018 después de que no entrara en planes para la campaña 2019, pero como no le encontraron lugar en otro club, su contrato todavía está vigente.

Aquí puedes revisar la lista completa de sueldos de los jugadores de la MLS.