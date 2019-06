Reitera Lucas Zelarayán permanencia en Tigres

El jugador de los Tigres, Lucas Zelarayán se encuentra de vacaciones en su país natal en donde habló sobre su continuidad con los felinos pues tiene contrato hasta el 2022.

Zelarayán habló además del semestre pasado que tuvo con el equipo en donde quedaron subcampeones de la Liga de Campeones de Concacaf y Campeones de la Liga MX.

“Renové con Tigres hasta el 2022, me queda un largo rato, cada seis meses se habla que me voy, me quedo, voy a tal club, siempre se habla y termino quedándome en Tigres. La verdad estoy en un club impresionante, muy competitivo, que peleamos campeonatos todos los años”, destacó.

También puedes ver: Argentino Nicolás Freire llega a México para reforzar defensa de Pumas

Agregó que además del equipo, también disfruta de la ciudad por lo que no está desesperado por encontrar un nuevo club, dijo en entrevista al programa de radio A todo volúmen.

“Estoy en una ciudad increíble, hermosa y estoy muy impresionados y agradecido de la Ciudad (de Monterrey), que estemos muy tranquilos con mi familia. Estoy disfrutando mucho y no estoy desesperado por irme o buscar un nuevo club”, dijo.

El Chino agregó que aunque perdieron ante Rayados en la Liga de Campeones de Concacaf, vencerlos en la Semifinal de la Liguilla los motivó a ganar el título.

"Nosotros veníamos de la doble competencia, nos toco perder la Final de la Conca y veníamos un poco golpeados, pero por suerte enfrentamos el Clásico en Semifinales y eso nos dió el envión para llegar con todo a la Final y terminamos festejando", dijo.

Zelarayán reapareció con Tigres casi a medio torneo pues las lesiones no lo dejaron estar al cien en el inicio del torneo.

"En lo personal no lo había arrancado bien por las lesiones, terminé jugando unos partidos de cambio y terminé feliz. Es difícil ganarse un lugar y cuando ganas (la titularidad) no puedes dar ventaja, porque tienes jugadores de jerarquía compitiendo contigo", indicó.