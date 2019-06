Lanzador Sean Newcomb recibe pelotazo en la cabeza

Sean Newcomb, abridor de los Braves de Atlanta, se llevó un gran susto en el juego del sábado ante los Phillies de Filadelfia al recibir un pelotazo en la cabeza.

Durante la tercera entrada realizó un lance que J.T. Realmuto bateó. La pelota salió directa a Newcomb, quien se alcanzó a voltear pero le alcanzó a golpear en la parte posterior de la cabeza a una velocidad de 102 mph.

Sean se quedó de rodillas y fue revisado por un entrenador, para después salir del campo por su propia cuenta, pero acompaño de dos entrenadores.

Sean Newcomb takes a line drive to the side of his head on a ball hit by J.T. Realmuto. Awful…

glad he’s ok. pic.twitter.com/WLuLTtLihr

— Bob Marsdale (@BobMarsdale) June 16, 2019