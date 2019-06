Oribe revela que su familia recibió amenazas de secuestro

La salida de Oribe Peralta del América para jugar con Chivas ha generado enorme polémica. Las críticas han llovido sobre el centro delantero. Pero este miércoles, el propio jugador reveló una de las razones por las que decidió abandonar la Ciudad de México: su familia recibió amenazas de secuestro.

VIDEO: Jockey pierde la vida después de terrible caída

Alexa Moreno gana medalla de bronce en Corea

Peralta es una víctima más de la inseguridad que vive el país. Como millones de personas, ha tenido que sufrir por eso. Y aunque asegura que no fue el único motivo para pedir salir de las Águilas, reconoce que sí fue una de las circunstancias que lo orillaron a buscar nuevos horizontes.

“Hubo una situación personal que también me hizo moverme. Fue muy fuerte, la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto y no debemos permitirlo. Deberíamos ser mas racionales. Fue una amenaza fuerte de secuestro a mi esposa e hijos… no fue por eso mi decisión, fue una de las causas, aunque no fue al 100%”, reveló.

Los futbolistas están muchas veces expuestos a este tipo de problemas, debido a que es conocido que sus salarios son grandes. Pero Oribe Peralta ni siquiera piensa por ahora en poner fin a su carrera. Al contrario, en Chivas encontró nuevos bríos para seguir adelante y confía en que Guadalajara le vendrá bien a su familia.

“No pienso en el retiro estoy apenas comenzando, lo que pienso es dar lo máximo. Sé que tengo 35 años no soy un jovencito, pude haber perdido algunas cosas, pero también gané experiencia que cuando transmites y compartes con los compañeros, se ve reflejado en el funcionar del equipo. Estoy tranquilo, no pienso en el retiro, me siento muy bien. Haré lo posible en la pretemporada para llegar al máximo nivel y estar a la altura de las circunstancias”, sentenció.

Y las críticas por llegar a Chivas ya con una edad avanzada para un futbolista, no le afectan. “Mira, siempre he creído que cada cosa llega cuando debe llegar y si tú crees que esta contratación esta desfasada, es tu percepción. Todo es al final de percepciones, pero estoy tranquilo porque sé que puedo aportar mucho a la institución y dejar huella con mis compañeros. No creo que sea tarde”, finalizó.