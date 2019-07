Chicharito Hernández se sincera sobre su vida profesional y personal

Javier Chicharito Hernández quiere dejar en claro que vive su vida como quiere pero que también sigue siendo un profesional por lo que concedió una entrevista a su coach Diego Dreyfus y así mostrar su lado más sincero.

El futbolista mexicano aseguró que se sacaron de contexto sus palabras cuando dijo que tenía fama, dinero y que era exitoso; pero que tampoco puede mentir sobre eso. Aunque al final de cuenta esas cosas no son tan importantes para él como su felicidad.

Sobre lo cuestionamiento de si ha cambiado, Chicharito reveló que ha sabido a aceptarse algo que no hacía antes por miedo. “Crecí muchísimo internamente, me amo y por eso, al exterior han habido varios cambios”, dijo.

“Tenía miedo. Yo quería hacer otras cosas. Sí lo sentía pero no me atrevía y jugué al juego fácil, estar en la zona de confort y seguir las reglas”, explicó.

Dreyfus señala durante una parte de la conversación que las actitudes que ha tenido Hernández, como pintarse el cabello, es una señal de una adolescencia tardía, pero son cosas superficiales y que no afectaron en nada su carrera.

“Sí, sí estuve antes de conocerte y ahorita que estoy trabajando contigo (Dreyfus) estoy más de salida, pero sí fue una crisis y dije quiero probar, quiero sentir, ¿por qué no? Las decisiones que he tomado como pintarme el cabello no han afectado en nada en mi vida, que si uso ropa distinta, que si uso redes sociales ya me distraje, no, todo es superficial y no han afectado en nada a nadie”, aceptó Javier Hernández.

Sobre su forma física. Chicharito aceptó que subió de peso durante sus vacaciones en Italia, pero que ya bajó cinco de los seis kilos que subió por lo que sólo le falta uno y todavía le queda una semana de vacaciones.

Por último, señaló que ahora juega por amor al futbol y no por dinero. De igual forma reconoció que su retiro está más cerca que antes pero que por el momento desea seguir jugando.