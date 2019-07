Djokovic debuta con triunfo en Wimbledon; Tsitsipas, Zverev y Osaka, eliminados

Los dos jugadores que disputaron la final de Wimbledon del año pasado avanzaron a la segunda ronda en la primera jornada del torneo de este año.

En calidad de campeón defensor, Novak Djokovic fue el encargado de iniciar las acciones en la Cancha Central el lunes, una tradición en el All England Club. El serbio derrotó 6-3, 7-5, 6-3 al alemán Philipp Kohlschreiber en la primera ronda.

How does he get to this? 🤸‍♂️

In his first round match, defending #Wimbledon champion @DjokerNole was at his brilliant best… pic.twitter.com/pdKn9PcxOJ

