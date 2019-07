VIDEO: Temblor sorprende en el juego entre Dodgers y Padres

El temblor de 7.1 que sacudió a Los Ángeles, California esta noche, sorprendió al Dodger Stadium durante el juego entre los Dodgers y Padres de la MLB; sin embargo, el duelo no se suspendió, pese a la alta magnitud que se registró.

Was that an earthquake?

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 6, 2019