Árbitro del Brasil vs. Argentina rompe el silencio tras polémica

Roddy Zambrado, árbitro ecuatoriano y quien fue el encargado del partido entre Brasil ante Argentina en la Copa América 2019, rompió el silencio ante sus polémicas actuaciones, que lo llevaron a no marcar dos posibles penaltis a favor de la Albiceleste.

"Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado", mencionó el silbante a Super K-800.

Sobre la segunda jugada dudosa, afirmó que es claro como Sergio Kun Agüero pisa al brasileño Dani Alves, "¿por qué no ven la cámara de atrás del arco?".

Por último, el ecuatoriano habló sobre las declaraciones de Lionel Messi, donde el argentino afirmó que el arbitraje estuvo mal, además de tachar a la Conmebol como corrupta. "Messi se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión".

