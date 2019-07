Daniella Chávez le pide respeto al Fantasma Figueroa esté vestida o desnuda

Daniella Chávez y Marco Antonio Figueroa se han enfrascado en un pleito después de que la modelo criticara en repetidas ocasiones el funcionamiento del club O’Higgins y al técnico.

El Fantasma le mandó un mensaje a Chávez este martes durante su comparecencia ante los medios de comunicación: “Hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice que todas las veces que el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de futbol. Pero, como ella, son muchos los que no saben lo que es estar en una cancha de futbol y estar horas trabajando, luchando con el clima. No es fácil ser director técnico”.

La invitación del @ghostfigueroa a @daniellachavezc para que le enseñe de fútbol pic.twitter.com/oYBfuu66wX — Gonzalo Quezada (@guruoftime316) July 23, 2019

Las palabras del Fantasma Figueroa llegaron a oídos de Daniella quien no dudó en responderle al entrenador y exigir respeto.

“El señor Figueroa se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo (pero que fuera vestida) a enseñarles cuánto se de futbol. Es una vergüenza como se expresa y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien! Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa", dijo la chilena.

El señor @ghostfigueroa hoy se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo,(pero que fuera Vestida) a enseñarles cuanto se de fútbol, es una vergüenza como se expresa y que esta más pendiente del twitter que de jugar bien! desnuda merezco el mismo respeto que con ropa pic.twitter.com/HXYDFI4qDr — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 23, 2019

Daniella Chávez también aseguró que su opinión es igual a la de muchos aficionados del equipo y criticó que esté más al pendiente que de su trabajo. "Disculpa si doy mi parecer sobre las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticia por buscar polémicas. Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor!”.

Y Disculpa @ghostfigueroa si me gusta @OHigginsoficial. Disculpa si doy mi parecer sobre las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticia por buscar polémicas Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 23, 2019

Después de estos mensajes, la aficionada de O'Higgins dio a conocer que el ex futbolista y ahora entrenador la bloqueó en Twitter, por lo que espera que ahora el equipo juegue mejor ya que no estará tan al pendiente de ella.

Y así termino la historia.. espero que ahora que no estará tan pendiente de mi Twitter su equipo juegue mejor! pic.twitter.com/R5ZsWdag2L — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 24, 2019