Real Madrid cede a Dani Ceballos al Arsenal para la próxima temporada

El Real Madrid hizo oficial este jueves la cesión del español de Daniel Ceballos al Arsenal hasta finales de junio de 2020.

"El Real Madrid y el Arsenal han acordado la cesión del jugador Dani Ceballos para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020", fue el escueto comunicado del conjunto blanco para anunciar la marcha del futbolista sevillano.

Por su parte, el Arsenal anunció la llegada de su nuevo jugador mediante un vídeo, un informe del jugador y una entrevista como nuevo 'cañonero', además de las declaraciones del que será su nuevo entrenador, el español Unai Emery.

"Estamos muy contentos de que Dani se una a nosotros. Es un jugador muy talentoso y con una gran habilidad técnica, creatividad y precisión", declaró el técnico vasco.

Ceballos también se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter, que vestirá el número '8' en su nuevo club. "La decisión está tomada. Esta temporada seré 'gunner'! Estoy impaciente por empezar. Hola Arsenal. Ya estoy aquí", fueron las primeras palabras del español como nuevo jugador del Arsenal.

💪⚽️ La decisión está tomada. Esta temporada seré un gunner! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Estoy impaciente por empezar. Hola Arsenal. Ya estoy aquí.🙌🏻

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) July 25, 2019