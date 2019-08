Se compromete 'Loco' Arreola con su público

Ricardo 'Loco' Arreola sabe que el público regio es muy exigente, por eso sabe que tiene que dar el cien por ciento cuando se meta a la jaula el próximo 30 de agosto en el debut de Lux en Monterrey.

La empresa Lux Fight League tendrá su sexta función de Artes Marciales Mixtas, por primera vez en la Ciudad de las Montañas, donde el Loco integra el cartel.

“La verdad no me dan nervios, motiva y se siente bien pelear en casa. La gente ya me conoce aquí en Monterrey y soy garantía de dar un buen espectáculo, siempre que me subo a la jaula doy todo lo que tengo y esta vez no esperen menos que eso”, mencionó.

Arreola tiene un rival complicado, pues enfrenta a Drako Cossio, originario de Durango, quien tendrá que demostrar al público regio su poderío.

En tanto que al Loco no le quita el sueño su rival, pues es uno de los peleadores con más experiencia dentro de la jaula, por lo que no tiene nada que perder.

“Mi rival es Drako Cossio, él es originario de Durango, lo he estado viendo es un peleador aguerrido y fuerte, también le gusta pelear de pie, la gente va a salir beneficiada”.

“Mi ventaja, es que Drako tiene algo que demostrar y yo no tengo nada que perder y creo que te tienes que cuidad de una persona que no tiene nada que perder”, declaró el peleador regio.

La preparación de Arreola es basta, pues aunque le gusta mucho pelear de pie, también sabe defenderse si la batalla se va a la lona.

“Soy un fan del boxeo, me gusta mucho el boxeo, sobre todo el estilo mexicano, me gusta bastante pelear de pie, aunque si se va abajo también me se defender, el Jiu Jitsu es una de mis pasiones y en la lucha también me defiendo”, comentó.

El Loco tiene más de 10 años de experiencia en las Artes Marciales Mixtas, pero esta es su primera pelea con la naciente Lux Fight League, por lo que está agradecido de haber sido tomado en cuenta.

“Mi debut profesional fue en el 2007, soy uno de los peleadores más longevos de la Liga, pero me siento muy bien y estoy feliz de estar en una nueva liga, de ser parte de la bienvenida de Lux aquí en Monterrey. Más que nada con un rival como Draco que viene fuerte y viene a demostrar”, indicó.

La función de Artes Marciales Mixtas será el 30 de agosto en el Showcenter. La popularidad de este deporte ha ido en aumento, por lo que el Loco espera una buena participación de los regios.

“Ellos me contrataron porque saben que doy un buen espectáculo, porque saben que Monterrey es mi tierra y porque saben que siempre doy todo, por eso fue la invitación y no les voy a quedar mal”, finalizó el peleador regio.