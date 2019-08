Aficionado interrumpe minuto de silencio en Copa MX: "Ya llegué hijos de su puta madre"

Y en las noches mágicas de Copa MX, un aficionado protagonizó un bochornoso momento previo al choque entre los Mineros de Zacatecas y los Gallos Blancos del Querétaro, tras interrumpir el minuto de silencio que se guardó por las víctimas de El Paso, Texas.

Te puede interesar: ¡La Fórmula 1 se mantendrá en la Ciudad de México!

"Ya llegó su papá, hijos de su puta madre", fue la frase que se escuchó en todo el Estadio Francisco Villa. Enseguida, otro aficionado respondió: "Estamos en un minuto de silencio. Cállate".

"No sabía, perdón", dijo el fan que interrumpió el momento. El acontecimiento no pasó por desapercibido entre los amantes al balompié, pues el revuelo no se hizo esperar en redes sociales.

Noches mágicas de Copa MX

Esto sucedió en el Zacatecas vs Querétaro pic.twitter.com/8HXoWaBDpX — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 7, 2019

Los Mineros se impusieron en casa por 2-0 ante el Querétaro, gracias a las anotaciones de Manuel Pérez Ruiz y Ernesto Reyes Cruz, al minuto 24 y 67, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS