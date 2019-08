Bajo el marco: De la regla de menores, al fracaso en Lima

Nuestro futbol mexicano sufrió un doloroso revés en los Juegos Panamericanos en Lima…El TRI fue vencido por Honduras en semifinales y corre el riesgo de quedar fuera del medallero de la justa por primera vez desde hace 32 años, pero lo peor es que a muchos parece no importarles este FRACASO…

Los motivos, las explicaciones e incluso las justificaciones, abundan y son muy diversas…Algunos simplemente señalan a Jaime Lozano como el único y máximo responsable del mal rendimiento de la SELECCIÓN MEXICANA en Perú y yo entre ellos, creo que el equipo del Jimmy no mostró capacidad para sobreponerse a las circunstancias tan desfavorables con las que llegó a la competencia, sin al menos 12 jugadores que estaban en la mente del director técnico nacional como titulares o como los mejores en sus posiciones, sin olvidar que otros dos se lesionaron a unos días del arranque del torneo…

Sin embargo, y si alguien ha seguido de cerca este proceso, no podrá negar que ya desde el Torneo de las Esperanzas en Toulon, Francia, dónde si contó con sus mayores figuras, se le veía poco poderío al cuadro azteca, con futbolistas con experiencia en primera división pero sin la madurez necesaria para soportar la presión…

Aún así sería muy injusto olvidar que la INCONGRUENCIA de las reglas de la LIGA MX también han provocado que poco a poco y año tras año, los nuevos talentos nacionales consigan cada vez menos la oportunidad de realmente consolidarse y desarrollarse, pues mientras todos aplaudimos el regreso de la REGLA DE MENORES, al mismo tiempo censuramos que se mantenga la posibilidad de cada equipo de fichar hasta a 12 jugadores extranjeros con la ridícula denominación de NO FORMADOS EN MEXICO, permitiendo que cuando parece que la puerta está abierta para los jóvenes, algunos clubes utilicen hasta a 9 foráneos como titulares en cada partido del certamen, reprimiendo sobre todo el surgimiento de nuevas generaciones de DELANTEROS, ya que además son muy pocos entrenadores los que se atreven a darle espacio a los goleadores nacidos en el país y para comprobarlo solo basta con revisar cuantos clubes, y excluyendo por obvias razones al GUADALAJARA de este ejercicio, cuentan con artilleros mexicanos en su once inicial de manera constante y no solo para sumar los minutos obligados por el reglamento…

Y a las pruebas me remito porque ni Henry Martin en el AMÉRICA ni Eduardo Herrera en el NECAXA, entre los más recordados, son indiscutibles en el máximo circuito y el único que recibe la confianza de ser titular es José Juan Macías en LEÓN, pero no hay más en un puesto destinado exclusivamente para el EXTRANJERO y así es imposible pedir entonces resultados positivos en selecciones menores, sumando ya de manera preocupante descalabros en el MUNDIAL SUB-20 y en los JUEGOS PANAMERICANOS, porque el buen proceso que llevan los surgidos del eficiente trabajo de fuerzas básicas en casi todos los clubes se ve frenado de golpe cuando llega el momento de aparecer y sobre todo de trascender en PRIMERA DIVISION…

Dicen que “lo que mal empieza mal acaba” y por todo lo mencionado y mucho más, el fracaso del TRI en Lima era algo hasta cierto punto lógico y normal, y que necesita o más bien exige un verdadero análisis de parte del nuevo grupo que maneja los destinos del TRI a todos niveles y que hay que decirlo, no cuenta con el apoyo real de los dueños de CLUBES o ¿alguien piensa lo contrario?…

