"Al perrito flaco se le cargan más las pulgas": Enrique Meza tras la derrota en CU

En conferencia de prensa el entrenador del Veracruz, Enrique Meza lamentó que continuamente existan fallas arbitrales en contra de su equipo Veracruz , incluso manifestó: “al perro flaco se le cargan más las pulgas”.

Entiende que los jarochos son el peor equipo del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, últimos de tabla general y del descenso, además de tener una racha de 31 cotejos sin ganar en la primera división del futbol mexicano, pero eso no justifica que los silbantes les perjudiquen con algunas decisiones.

“Nos ha pasado de todo, cada vez que vamos a la Federación (Mexicana de Futbol) nos dicen que el árbitro se equivocó, hoy tenemos dos leyes de ventaja y Roberto García paró las jugadas a 20 metros atrás, se hubiera vestido de frac si da la ley de la ventaja, pero no la dio porque es Veracruz”, comentó.

Abundó que castigaron al árbitro César Ramos por lo de la semana pasada contra Atlas, "pero a nosotros quien nos da los puntos. ‘Al perrito flaco se le cargan más las pulgas’”.

Ante estos malos resultados, más allá de los fallos arbitrales, Enrique Meza exhortó a sus jugadores hacer un análisis de sus trayectorias, valorar su profesión y seguir entregados por el bien del equipo jarocho, dejar de lado los reclamos a los silbantes.

“Para ellos sería prudente hacer un análisis de su carrera, ser jugador es una vez, les pido que no pierdan el tiempo en reclamos, que se dediquen a jugar, a veces no apreciamos lo que tenemos, una profesión bellísima, que disfruten con libertad no con libertinaje”, subrayó.

Tiburones Rojos espera en las próximas dos fechas que será local, ante Atlético San Luis y Querétaro, regresar a la senda de la victoria que tanto urge, sin repetir la actuación de hoy frente a los auriazules.

“Jugar en casa es bueno, pero no significan victorias, espero que pronto se restablezcan mis jugadores, quisiera un equipo de jugar adentro y afuera para que el arbitraje no incida, hoy hicimos mucho de lo contrario, estoy contento con la actitud de los jugadores, pero no por el juego”, apuntó el estratega.

