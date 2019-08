Atleta paralímpica rompe en llanto tras quedarse atrapada en tren

La atleta paralímpica Sophie Christiansen vivió un momento muy desafortunado durante un viaje en tren en Inglaterra, ya que se quedó atrapada hasta que otro pasajero la ayudó.

Christiansen, que tiene parálisis cerebral y se mueve en una silla de ruedas, se trasladaba el miércoles de Londres a Godalming Surrey. Cuando llegó a la estación no se encontraba ningún guardia con una rampa para ayudarla a bajar.

De acuerdo con información del sitio inglés Mirror, un pasajero que fue testigo del incidente evitó que se cerraran las puertas y retrasó la partida del tren hasta que se le proporcionó una rampa a Sophie sino se hubiera quedado en el vagón por otra hora hasta que llegara a Portsmouth.

De igual forma, Christiansen compartió en Twitter lo que vivió pese a que South Western Railway avisó que ella necesitaba ayuda.

Además reveló que cuando llegó a su casa no pudo contener el llanto y se dio cuenta que la sociedad no va a cambiar y que no le queda más que acepta que vivirá con la discriminación toda su vida.

This is what happened when I got back last night after @SW_Help said they told the guard I was on the train.

I went home and I cried. It finally hit me that society is just not going to change to make services truly accessible. I will have to accept discrimination all my life. pic.twitter.com/icFCxyUBZO

— Sophie Christiansen (@SChristiansen87) August 22, 2019