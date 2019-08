Sucesor de Usain Bolt no ha presentado pruebas antidopaje ¡durante un año!

El atleta estadounidense Christian Coleman, líder de la lista mundial del año en 100 metros con 9.81, ha eludido tres controles de dopaje en doce meses, según el diario digital Sportsmail, por lo que podría ser suspendido por dos años si no justifica al menos una de sus ausencias.

La normativa antidopaje de la IAAF establece que no estar disponible para controles de dopaje tres veces en el plazo de doce meses sin justificación equivale a un positivo y conlleva la sanción correspondiente.

TE RECOMENDAMOS Aparece una prueba que dejaría en libertad a Joao Maleck

En caso de que Coleman fuera hallado culpable, se perdería no sólo los Mundiales de Doha, que comienzan el 27 de septiembre próximo, sino también los Juegos Olímpicos de Tokio.

El atleta más rápido del mundo durante los tres últimos años, considerado el sucesor del jamaicano Usain Bolt, necesita justificar al menos una de las tres incomparecencias para no ser suspendido.

The fastest man in the world is coming to Birmingham.

That's right – @__coleman is heading our 100m field next weekend 🏃‍♂️💨

🎟️ See him in action 👉 https://t.co/y2y3HwAle5 pic.twitter.com/7VhpLLuTCP

— Müller Grand Prix Birmingham (@BirminghamDL) August 10, 2019