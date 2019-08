VIDEO: Aficionada se da su ‘taco de ojo’ con Feliciano López

El US Open inició el lunes y los aficionados del tenis pueden ver a los mejores jugadores del mundo, pero también se pueden deleitar con el físico de los atestas tal y como lo hizo una espectadora con Feliciano López.

La aficionada fue captada por las cámaras mientras el tenista español se cambiaba de playera y no pudo dejar de admirar el físico del ibérico y hasta sacó su celular para captar el momento.

Blonde woman, top left. She is all of us 😂 pic.twitter.com/3EG7DHl32d

— 💨No Match Windy, No? (@nomatchwindyno) August 26, 2019