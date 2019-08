Rob Gronkowski deja abierta la posibilidad de regresar a la NFL

Este martes, durante una conferencia de prensa, el ex receptor de los Patriots, Rob Gronkowski reconoció que podría regresar a la NFL, sin embargo, ‘Gronk’ no se plantearía que su regreso a los emparrillados sea en un futuro cercano, pues primero pretende estar totalmente recuperado de las lesiones que aquejó al final de su carrera en la pasada temporada.

El receptor multicampeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, se siente en condiciones de regresar en un futuro próximo a la NFL.

“Físicamente lo puedo hacer, pero mentalmente aún no estoy preparado para volver”, afirmó Gronkowski.

Asimismo, Rob Gronkowski se tomó el tiempo para hablar del reciente retiro de Adrew Luck con tan solo 29 años de edad, misma a la que él se retiró y decidió darle un consejo al ex mariscal de campo de los Colts.

“Con lo que está lidiando tiene solución. Sin embargo, debes buscarlo. No puedes simplemente sentarte en el sofá y decir ‘oh me duele la pierna, me duele el hombro, me duele el tobillo’. Tienes que salir y buscar respuestas y buscar lo mejor para ti mentalmente”, explicó ‘Gronk’.

