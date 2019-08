Voy a dar un paso al costado: Enrique Meza

Veracruz fue goleado por el Querétaro (5-0) y llegó a 33 partidos sin ganar por lo que Enrique Meza dijo sentirse “avergonzado” y decidió dar un paso a un lado.

"Veracruz no merece lo que está sufriendo. No he sabido hacerlos jugar. Voy a dar un paso al costado. Voy a hablar con Fidel. Estoy muy avergonzado", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Ojitos señaló que los jugadores de los Tiburones Rojos ya saben su decisión y sólo falta que se la acepte Fidel Kuri, dueño del club.

“Si me aceptan la renuncia me voy en carro o en avión. La amargura nadie me la quita, tampoco se trata de preocuparme, se trata de ocuparme. He puesto ganas, toda mi experiencia, lo mejor de mí y no he podido”, apuntó.

Por último, indicó que es el principal responsable ya que el armó la plantilla. "Soy el culpable, yo elegí a los jugadores", agregó.