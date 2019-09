10 cosas que no sabías de la NFL previo al inicio de la temporada 2019

La NFL está por comenzar y con los Patriots queriendo refrendar su título y convertirse en solitario en el equipo más ganador en la historia de la liga. Será este jueves 5 de septiembre cuando los emparrillados se enciendan de nuevo con el camino al Super Bowl LIV el cual se disputará en Miami, Florida el próximo 2 de febrero.

Esta temporada será la número 100 de la NFL y como motivo de una celebración especial te contamos las 10 cosas que no sabías de ella.

1- Temporada 100 de la NFL

Cuando el ovoide se ponga en juego el póximo jueves 5 de septiembre, dará por iniciada una temporada histórica, ya que la NFL estará celebrando su campaña número 100 con un duelo histórico en el futbol americano.

2- El Kickoff será el duelo más antiguo en la historia de la NFL

Los Chicago Bears estarán recibiendo en el Soldier Field a su acérrimo rival, los Packers. Este duelo será el enfrentamiento 199 entre ambos y estarán a tan solo un duelo de llegar a los dos centenares de enfrentamientos, los cuales comanda el equipo de Green Bay con un total de 97 triunfos a favor.

3-El campeón no abrirá la temporada

Tal vez resulte extraño enterarse de esto, pero los actuales monarcas de la NFL, los New England Patriots no formarán parte del kickoff en esta temporada. Por lo que su primer partido como vigentes campeones será el domingo 8 de septiembre cuando reciban en el Gillette Stadium a los Pittsburgh Steelers, rival con el que igualan en cantidad de trofeos Vince Lombardi con 6.

4-Tom Brady jugará su temporada 20 con los Patriots

El quarterback ganador del pasado Super Bowl y que para muchos es considerado el mejor de la historia jugará su temporada número 20 de la NFL, con la cual igualará a Darren Green de los Redskins y a Jackie Slater de los Rams en el segundo puesto de los jugadores con la mayor cantidad de temporadas jugando para un equipo de la liga. Brady ha señalado que aún tiene deseo de continuar por varios años en los emparrillados, por lo que en un futuro podría convertirse en el primer lugar en este sentido superando las 20 temporadas que alcanzará el próximo domingo.

5- El millonario valor del trofeo Vince Lombardi

Si alguna vez te has preguntado ¿cuánto vale el trofeo que se le entrega al campeón de la NFL? la respuesta es que está valorado en más de 25 mil dólares y además año con año se fabrica uno nuevo para ser entregado al equipo que se corona en el Super Bowl.

6- Segunda temporada en la historia con más duelos internacionales

Este año la NFL visitará Londres y México, y con ello habrá 5 partidos correspondientes al calendario fuera de territorio estadounidense. En México los Chiefs estarán enfrentando a los Chargers en el Estadio Azteca, mientras que Londres tendrá como sedes el estadio del Tottenham Hotspur y el mítico Wembley para recibir los duelos entre Bears vs Raiders, Panthers vs Buccaneers, Bengals vs Rams y Texans vs Jaguars. Siendo así la segunda ocasión que habrá 5 juegos fuera de Estados Unidos.

7- Cuatro equipos siguen sin llegar a un Super Bowl

Tanto Browns, Lions, Jaguars y Texans buscarán acabar con la mala racha que durante años les ha impedido llegar a un Super Bowl y buscarán que en esta histórica temporada 100 se les de esa oportunidad. Quizá los Browns puedan pelear por llegar al duelo del 2 de febrero en Miami debido a la expectativa que se ha ido generando con el equipo de Cleveland debido a las incorporaciones que han tenido de cara a esta campaña.

8- Ocho equipos estrenarán Head Coach en la temporada 2019 de la NFL

Tras los malos resultados en la anterior campaña, serán las franquicias de los Cardinals, Bengals, Browns, Broncos, Packers, Dolphins, Jets y Buccaneers, las que intentarán hacer una nueva historia en esta temporada y pelear por un lugar dentro de los playoffs el próximo mes de enero de 2020 e intentar representar a sus respectivas conferencias en el duelo final en Miami.

9- Broncos a un triunfo de hacer historia en NFL

El equipo de los Broncos de Denver abrirán la temporada el próximo lunes 9 de septiembre en contra de los Raiders de Oakland. En dicho duelo, la mítica franquicia que se hiciera histórica con nombres como John Elway y Peyton Manning, podría conseguir su triunfo número 500 en la NFL en caso de derrotar al conjunto californiano en el arranque de esta nueva campaña.

10- Jugador histórico

El pateador de los Indianapolis Colts durante años ha formado parte de la NFL y en esta temporada 100 se mantendrá como el jugador más veterano en activo con 46 años de edad.

