No descarta Tuca Ferretti un refuerzo más en Tigres

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti no descartó sumar otro jugador al equipo, pero siempre y cuando el refuerzo sea para darle un plus al equipo.

Mencionó que han visto opciones para fortalecer el plantel, aunque se siente satisfecho con lo que tiene para encarar el torneo Apertura 2019.

“Hemos visto otras opciones que sean para fortalecer el plantel, eso es lo que vamos a buscar. Me siento satisfecho con lo que tengo, pero siempre es bueno tener algo que puedas pensar que puede fortalecer al plantel”. mencionó.

Aunque las opciones existen, los felinos no tienen nada seguro hacia el cierre de registros que es el 5 de septiembre.

“El cierre es dentro de tres días, se han visto ciertas cosas, pero no hay nada concreto”, agregó.

En cuanto a la racha de empates que tiene el equipo de Tigres en los últimos cuarto partidos, al timonel no le preocupa pues aún no puede hacer un balance.

“No tengo que hacer un balance ahorita. El balance se hace al término de la temporada, ahorita muchas cosas pueden suceder, no veo la necesidad de hacerlo”.

“Tampoco es preocupante, son resultados que se han dado. En el futbol se gana, se empata y se pierde, lo que analizamos es cómo se gana, se empata o se pierde, pero preocuparme tanto así por cuatro empates, tampoco. Menos por el último”, mencionó.

Agregó que el equipo tiene un estilo, pero siempre buscan adaptarse al rival que tienen en turno.

“Mis jugadores son base desde ya hace tiempo y es una adaptación tanto de ellos hacia mi como de yo a ellos. No es una cosa cuadrada. Es constante de parte de nosotros y buscamos tener un estilo, tomando en cuenta el rival, y de acuerdo a esto, ajustar ciertas cosas”, mencionó.

Para el Tuca no es necesario trabajar en la confianza de los jugadores para sacar el resultado, pues ellos confían en el trabajo que realizan en los entrenamientos.

“La confianza se requiere en el trabajo, en lo que haces. ¿Tú crees que necesite darles confianza a estos jugadores? Si alguien no me está dando, pongo otro. André tiene 108 goles en esta institución y no creo que necesite que yo le dé confianza”, mencionó.

Tuca tendrá dos semanas para trabajar su próximo duelo pues con la fecha FIFA la Liga MX hizo una pausa, sin embargo, lo hará sin Luis Rodríguez y Carlos Salcedo quienes fueron convocados por Gerardo Martino.