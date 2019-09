Checo Pérez podría haber firmado su último contrato con la F1

Sergio Pérez recientemente renovó su contrato con Racing Point por tres años pero el piloto mexicano es consciente de que podría ser el último que firma en la Fórmula 1.

“Como lo he dicho, ahora estoy en un punto en mi carrera que iré paso a paso, ahora tengo tres años de contrato y si al final de esos años no tengo la motivación y no tengo un proyecto que me motive a continuar puede ser mi último contrato en F1, sin duda, es algo que no descartaría si las cosas son así”, declaró en entrevista con ESPN.

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Italia y el mexicano reconoció que su carrera no está en el punto que el deseaba después de nueve años en la F1.

“Me imaginaba ya campeón del mundo para este entonces, llegué y había mucha expectativa, se veían las cosas muy bien, sin duda que todo parecía que en los próximos 10 años iba a ser campeón del mundo, no he tenido la oportunidad ni el coche”, dijo.

Sin embargo, señaló que está orgulloso de lo que ha conseguido con las circunstancias que le han tocado. “Pero sólo puedo decir que puedo estar orgulloso con la carrera que he tenido con las armas que tenido a lo largo de mi carrera. En las circunstancias con las que he tenido, he tradado de sacar lo mejor, pero siempre dándolo todo de mi parte”, expresó.

Por último, reveló que está cerca de convertirse en padre por segunda ocasión y que la pequeña que llevará por nombre Carlota, podría nacer mientras el corre en Monza, el domingo.

“Espero que no, pero así es mi trabajo, tengo una esposa que lo entiende y una familia que me apoya mucho, así es el trabajo. (Ella está) En Guadalajara. Esperemos que no sea este fin de semana’, agregó.