Todo listo para la cuarta edición del torneo Iván Andrei Masters

Del 26 al 29 de septiembre se realizará la cuarta edición del torneo Iván Andrei Masters en Ensenada Baja California, donde cuatro jugadores mexicanos Copa Davis, se medirán a cuatro internacionales en busca del trofeo que le pertenece a Luis Patiño.

Un certamen que nació de manera circunstancial, debido a la lamentable muerte de Iván Andrei Rudametkin, hijo de Alejandro y Mónica Pérez Castro, quienes en honor a su vástago decidieron crear algo para inmortalizar su recuerdo. “El torneo nace como consecuencia de la muerte de nuestro hijo, Ivan Andrei de 19 años, quien murió en Guadalajara y él jugaba en el equipo representativo del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, en donde Jorge Lozano era su coach, el famoso tenista mexicano. Cuando sucedió la tragedia pensamos en hacer un torneo para recordarlo, como un memorial".

TE RECOMENDAMOS ¿Por qué renunció Ricardo Peláez a Cruz Azul?

En el inicio la modalidad del torneo era abierto, pero las diferencias entre el nivel de juego eran abismales, por eso desde el año anterior se cambió el formato: "El primer y segundo año era un torneo abierto, con 32 jugadores, pero nos dimos cuenta que los 6 mejores jugadores de México son mucho mejores que el resto, y los partidos de las primeras rondas se acababan muy rápido. Entonces nos enfocamos en traer a jugadores de otros países y a partir del año pasado se llama Iván Andrei Masters. Porque estamos convocando a los mejores jugadores que estén a nuestro alcance y vienen este año Copa Davis de Ecuador, de Perú, un jugador americano, por mencionar algunos", añadió.

¿Hacia dónde va este torneo?

Monica Pérez Castro– Yo este torneo lo veo como una fiesta del tenis, con 8 muchachos que son los mejor de sus países y el nivel va a ir creciendo. Y si ya tenemos a Hugo Sánchez no sé qué sigue. El torneo cada año nos ha sorprendido.

Alejandro Rudametkin– El crecimiento que quisiéramos es que fuera el tercer torneo, que a lo largo del ATP se hablara de Ensenada. Hemos ido creciendo cada año y se vale soñar. Ensenada tiene las condiciones para que se dé. En el corto plazo tenemos que ir creciendo hay un ofrecimiento de hacer un ITS de 5 mil dólares. De hacer un torneo abierto para que vengan jugadores de todo el mundo. Se acercó un patrocinador a decirnos, ‘hay que dar el siguiente brinco’. Hay que terminar de redondear esta idea. Queremos que se convierta en un ITS, y luego un Challenger y por qué no un torneo ATP 250, como el de Los Cabos, pero tenemos que ir paso a paso.

¿Qué es lo que ofrece Ensenada como sede del torneo?

–El nivel de nuestro torneo es muy bueno y en Ensenada Baja California hay muchas ventajas. El clima, tenemos la gran ventaja de la cercanía con Estados Unidos, la zona vitivinícola que ha crecido mucho en los últimos años, así como las alternativas gastronómicas.

HUGO SÁNCHEZ SERÁ RECONOCIDO DURANTE EL CERTAMEN

Como ha ocurrido todos los años, en esta ocasión Hugo Sánchez será el personaje destacado que recibirá el trofeo ‘El Sembrador’, que se le otorgará por su trayectoria de éxito y una vida dedicada al deporte. “Este año nos acompaña Hugo Sánchez, para darle un reconocimiento. Siempre nos acompaña Lupita Jones, la mexicana Miss Universo. Se ha sumado gente importante con lo que hacemos con nuestro torneo. Dentro del torneo hacemos una cena recaudatoria. Organizado por una asociación civil. Este año se va a hacer el mismo día de la primera ronda del torneo y una subasta en donde los fondos que se recauden son para ayudar a niños y jóvenes de escasos recursos o con cáncer como lo hicimos el año pasado.

¿Dónde se realiza el torneo?

Alejandro Rudametkin–Centro de Tenis Ensenada que está entrando a la ciudad. Los precios son 200 pesos por los 3 días. El torneo es pagado por la fundación, pero lo que queremos es compartir esta fiesta con la gente.

Jugadores participantes

Manuel Sánchez de México

Luis Patiño de México

Lucas Gómez de México

Sebastian Rodríguez de Perú

Ivan Endara de Ecuador

Carlos Hassey de Arizona

El ganador del Tijuana Open, y uno más que aún no está definido.