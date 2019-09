OFICIAL: Antonio Brown es nuevo jugador de los Patriots

La historia de Antonio Brown con los Raiders de Oakland llegó a su final este sábado, luego de que a través de un comunicado el equipo californiano anunció que el receptor abierto fue liberado de dicha institución, luego de que el jugador pidiera su salida a través de su cuenta de Instagram. Sorpresivamente horas más tarde se anunció la llegada del jugador al actual campeón de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Está bien. Trabajé toda mi vida para probar que el sistema está ciego para detectar talento como el mío. Ahora, todo el mundo lo ve y quieren que me conforme con el mismo sistema me ha fallado todos estos años. No estoy enojado con nadie. Solo pido libertad para probar que están mal. Déjenme ir”, publicó Brown.

Los Raiders lanzaron una breve publicación en Twitter en la cual confirmaron la salida de Antonio Brown. Fue cerca de las 3 de la tarde tiempo de México de esté sábado cuando cayó la bomba confirmada por la misma NFL, especificando que Brown firmo por 1 año y 15 millones de dólares.

Los problemas entre Antonio Brown y los Raiders de Oakland comenzaron desde la pretemporada. Esto luego de que el ex jugador de los Pittsburgh Steelers se negara a jugar sin su viejo casco, ante la nueva reglamentación por parte de la NFL en la que obligaba a todos los jugadores sin excepción a portar los nuevos cascos por motivos de seguridad.

Posteriormente llegaron las multas por parte de los Raiders contra Antonio Brown, situación que posteriormente le generó un conflicto con Mike Mayock, quien es el Gerente General del equipo de Oakland y que tras la publicación de las multas impuestas en contra del receptor originó un conflicto en el que al final el polémico jugador tuvo que pedir disculpas.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que por fin Antonio Brown jugaría en el inicio de la temporada ante los Broncos de Denver, una nueva multa por publicar en redes sociales una conversación con el entrenador en jefe del equipo, Jon Gruden y en la cual fue cortado de los entrenamientos, desató que el jugador pidiera su salida del equipo de Oakland y firmara su llegada al equipo comandado por Bill Belichick.

WR Antonio Brown agrees to a one-year deal with Patriots worth up to $15M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/SD26uMJFOs — NFL (@NFL) September 7, 2019

