Juan Carlos Gabriel de Anda llama 'marrano y cerdo' a Faitelson

Juan Carlos Gabriel de Anda no se quedó callado ante la polémica que tuvo su hermano con David Faitelson, durante el programa de Futbol Picante de ESPN, en donde los ánimos de calentaron entre ambos comentaristas deportivos, mientras analizaban la derrota del Tri ante Argentina.

Los insultos y situaciones personales no se hicieron esperar. Faitelson le preguntó a Francisco que si estaba ebrio como su hermano, quien respondió con una serie de videos publicados en su cuenta de Twitter, en donde llamó "marrado y cerdo" al reconocido periodista deportivo.

"Sucedió lo que tenia que suceder, a Faitelson se le fue el hocico de cerdo y marrano que tiene. Un tipo que no sabe, se enoja porque se le dice la verdad, le pagan por hablar. Es un chaquetero, es un hombre con pocos huevos. Acaba de hacer un comentario evidentemente de la mano de estar enojado por no soportar la verdad", mencionó el ex futbolista.

"Le he dicho que es un cerdo en el micrófono porque se equivoca en todas es tipo que esta becado. Este señor no sabe de deportes y ahora viene y habla de un servidor por un problema que tuve en Fox, un asunto que siempre he dado la cara. Sí, llegue tomado, la gente no sabe que cuando todos descansaban yo tenía 26 días sin descanso", aseveró.

Faitelson tiene un problema de identidad y es un tema de cuna … que a mi no me achaque toda su falta de identidad !! … en el próximo video les digo pq sin tapujos !! pic.twitter.com/qQdLhwnZkl — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) September 11, 2019

Juan Carlos de Anda señaló que, -a su percepción- David Faitelson no sabe de deportes, pues según él únicamente hace color y polémica. "David en el fondo es buena persona, pero tiene un problema de identidad. El tema no es personal y él lo tomó personal. Chinga a los mexicanos, chinga al deporte y se caga donde traga", concluyó.

Faitelson fue adicto a la nicotina y a la comida!! Y ahora depende de pastillas para guardar su peso, tendría que tener más memoria para hablar !! pic.twitter.com/Ax2JoEiKcW — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) September 11, 2019

