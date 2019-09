Rincón Gurú: ¿Qué le pasa al Barcelona?

Uno de los mejores equipos del mundo está en crisis, el Barcelona no ha encontrado la suya en este inicio del torneo y siembra muchas dudas. ¿A qué se debe este mal paso? Veamos.

Técnico limitado

La afición culé ya no quiere a Valverde, simplemente ya no lo quieren como director técnico del equipo, y es entendible, en su gestión solo ha tenido fracasos, y el ganar LaLiga no es todo lo que el Barcelona necesita para volver a mandar en Europa.

Las ideas del técnico son algo obsoletas, no encuentra cómo tener una base del equipo, en cada partido hace cambios importantes y eso le cuesta a veces puntos muy valiosos. El ejemplo más claro es el partido en Anfield, literal ahí empezó esta crisis, no supieron mantener una ventaja y tuvieron errores muy infantiles, jugadores de renombre mundial no sabían cómo acomodarse en el campo, Valverde no supo cómo cambiar la táctica a tiempo y depende de un solo futbolista, el mismo de siempre: Messi.

Por esa eliminación los aficionados ya no quieren más al técnico español, no es el que lleva la batuta, aunque es muy difícil manejar un vestuario con muchas estrellas, pero si comparten la idea de ganar, puede ser mejor su rendimiento.

Messi dependencia

Algo muy extraño se ha dado en este inicio de temporada, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, de lesionó, y digo que es extraño porque a lo largo de su carrera no le había pasado algo de esta magnitud, aunque sea solo un golpe el que presenta, el argentino no ha tenido la recuperación óptima y eso preocupa demasiado al entorno Culé.

Se pensaba que con la incorporación del francés Antoine Griezmann, Messi podría estar tranquilo sanando su herida, pero es lo que menos ha pasado, el campeón del mundo se le ha visto solo en la cancha y me refiero a que no está haciendo una dupla letal con Suárez, parece un futbolista más del montón cuando su calidad está más que probada. El Barcelona sí depende de Messi, si lo necesita y si lo desea de vuelta, solo así el Barça puede volver al triunfo.

Novela Neymar

Aunque no parezca tan importante en la cuestión extra cancha, el tema del posible regreso de Neymar es muy mediático y eso afecta al vestuario, es muy importante el ver cómo reaccionan las grandes estrellas del Barcelona, por un lado se habla de que Messi sí quiere el regreso del brasileño, pero también se dice que pesos pesados del club no ven con buenos ojos, piensan que afectará al equipo, y en parte tienen razón, el que tu club se enfoque más en traer de vuelta a un futbolista y no poner atención en el rendimiento de los que ya tienen, habla de la posible relación rota que haya con altos mandos.

Se cerró el mercado de fichajes en Europa y no llegó Neymar, y ahora sí voltearon a ver al club y ya piensan en querer arreglarlo de una manera muy rápida, sabemos que si el Barcelona deja pasar más puntos, el Atlético de Madrid puede sacar más ventaja y adiós liga española.

Conclusiones

Línea por línea es el mejor equipo del mundo, cuenta con jugadores muy buenos pero limitados en ciertos aspectos, en la parte de la defensiva es muy irregular, si bien es cierto Piqué ya no está en sus mejores años, es una pequeña garantía para mantener la defensa sólida, cosa que puede hacer Umtiti y Lenglet, los franceses podrían formar la mejor defensa central del mundo, la cosa es que se la crean.

El mediocampo parece indicar que es una zona segura, tienes futbolistas capaces para sacar el trabajo, pero les pasa lo mismo, Busquets y Rakitić ya no son unos jóvenes y muy pronto se acabará su modo de juego impresionante.

En la delantera sí dependen de Messi, ninguno de los que está arriba ha podido marcar diferencia en el campo de juego y esto es muy preocupante, no necesitan a Neymar, pero es preferible rescatar el gran juego de Dembélé y de Suárez.

