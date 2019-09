Bologna consigue voltereta tras llamada de Mihajlovic desde el hospital

Sinisa Mihajlovic, entrenador del Bologna, padece leucemia pero al parecer la enfermedad que lo afecta ha unido más a sus jugadores tal y como lo demostraron el domingo al remontar al Brescia para terminar ganando 4-3 en la jornada 3 de la Serie A.

Al medio tiempo el Bologna iba perdiendo 3-1 pero tras recibir una llamada de Mihajlovic al medio tiempo, los jugadores lograron obtener la victoria.

"Fue el primer partido en el que Sinisa que no estuvo con nosotros. Honestamente, arrancamos muy mal. Pero el director técnico tiene mucho carácter y nos llamó. Nos dijo que teníamos que despertar, que nos olvidemos de lo que había pasado. Aseguró que ese no era el equipo que él conocía, que esos no eran los jugadores que siempre entrenaba. El llamado nos motivó y nos dio un plus. Así dimos vuelta el resultado en el segundo tiempo. Sacamos un gran compromiso adelante”, declaró el argentino Nehuén Paz a la cadena TyC sports.

Después de conseguir el triunfo, el equipo regresó a Bologna y visitó a Sinisa en el Hospital Sant’Orsola, donde está recibiendo su segundo tratamiento contra la leucemia.

Sinisa Mihajlovic no puede tener contacto con muchas personas pero se asomó por la ventana de su habitación para felicitar a sus jugadores por el triunfo y agradecerles que lo fueran a verlo.

👋 | SORPRESA! Ieri sera dopo la vittoria di Brescia siamo andati a fare un saluto al Mister ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/nyHEsDh9X1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 16, 2019

"Tenemos un gran vínculo con el DT. Cuando llegó al club estábamos peleando el descenso, pero su arribo produjo un gran cambio. Genera muy buenas sensaciones y quisimos devolverle algo de lo que él nos brinda. Tras el partido decidimos pasar por la clínica a saludarlo. Nos dijo que no se lo esperaba y que el miércoles quería hablar con nosotros porque muchas cosas del partido con Brescia no le habían gustado”, agregó Paz.

Mihajlovic fue diagnosticado en julio pasado que padecía leucemia pero se ha mantenido al pendiente de su equipo y cuando no puede asistir a los entrenamientos se comunica vía telefónica o Skype. Por lo mientras el Bologna marcha en segundo lugar de la Serie A con dos triunfos y un empate.