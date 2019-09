Ibrahimovic se considera como el mejor que ha jugado en la MLS

Zlatan Ibrahimovic volvió a generar polémica al asegurar que es el mejor futbolista que ha jugado en la MLS. El sueco declaró esto después de que marcara tres goles en el triunfo de 7-2 del Galaxy sobre el Sporting Kansas City.

“Creo que soy el mejor que ha jugado en la MLS, eso sin estar bromeando”, dijo en la zona mixta después de finalizado el partido del domingo.

Ibrahimovic fue cuestionado sobre si no necesitaba el título de la MLS para ser considerado como el mejor jugador en la historia de la Liga, a lo que el atacante respondió “No, me lo gané porque juego para ello, no para mostrar quién soy”.

La pregunta no le agradó mucho a Zlatan y le preguntó al reportero de dónde era y al saber que era mexicano dijo “no shit why you asked that” (“con razón preguntaste eso”).

El comentario de Ibra se debe a la rivalidad que se ha dado ente él y Carlos Vela, quien es el máximo anotador de la MLS, con 28 tantos, aunque el sueco suma 26 goles.