Mujer que regaló hamburguesas a Cristiano Ronaldo de niño reveló como fue esa época

Después de las declaraciones realizadas por Cristiano Ronaldo de la época en la que estaba en las fuerzas inferiores del Sporting de Lisboa, este jueves, Paula Leca, una de esas mujeres que le regalaban hamburguesas dialogó con la estación de radio portuguesa Renascenca y contó detalles de aquella época.

"Aparecían frente al restaurante y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daría permiso para entregarlas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos".

Bola Branca descobriu uma das funcionárias do McDonald's a que Cristiano Ronaldo aludiu – e assumiu querer reencontrar – numa entrevista recente à televisão britânica ITV. Ouça parte da entrevista de Paula Leça ao jornalista Rui Viegas em https://t.co/ARGSNgRRrE @Cristiano ⠀ pic.twitter.com/CT5R7KIYP8 — Renascença (@Renascenca) September 19, 2019

Paula Leca reveló que esto sucedía "casi todas las noches cada semana" y que siempre se lo cuenta a familiares amigos, aunque algunos desconfían de su relato: "Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía".

Con respecto a la promesa del jugador de la Juventus, Leca se entusiasmó: "Si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle y durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos momentos".

La ex empleada del local de comidas rápidas explicó que perdió contacto con su jefa, Edna, y sus antiguas compañeras pero espera que pronto salgan a la luz para poder contar más detalles de aquella época.

