Oribe Peralta responde a los rumores de su posible retiro

Ha pasado un año exacto desde que el delantero de las Chivas, Oribe Peralta no marca gol. La presión constante comienza a ser otro factor en contra para el ex seleccionado y mundialista mexicano, quien es consciente de que en el presente Apertura 2019 no atraviesa el mejor momento de su carrera, pero que ha seguido trabajando duro a las órdenes de Tomás Boy.

De acuerdo con información publicada por el Diario Récord, el delantero mexicano tendría contemplado retirarse del futbol profesional al finalizar el presente certamen. Por lo que en el mes de diciembre tras la final del Apertura 2019 diría adiós a las canchas, de acuerdo con el diario mexicano. Las principales razones por las que el ex jugador de Santos y América meditaría retirarse serían debido a que no se siente en total plenitud física para competir al más alto nivel y sobre todo con la dura competencia interna que se vive en Chivas con jugadores como Alexis Vega y Alan Pulido.

Ante esta noticia, el mismo Oribe Peralta reaccionó a través de las redes sociales y sin negar ni admitir la noticia, únicamente el delantero mexicano lo tomó con humor y publicó una respuesta en modo de sarcasmo.

"Avísenme", fue el breve mensaje que escribió Peralta en su cuenta de Twitter, ante el cual también recibió una gran cantidad de comentarios negativos por parte de aficionados de Chivas que han comenzado a perder la paciencia con el delantero.

Avísenme 🤣🤣 — Oribe Peralta (@OribePeralta) September 23, 2019

Por lo pronto, Oribe Peralta buscará reencontrarse con el gol y pelear por un puesto dentro del equipo dirigido por Tomás Boy de cara a dos duelos importantes en esta semana para el 'Rebaño', uno de ellos ante Pachuca y el próximo sábado en el clásico ante el América, el ex equipo de Peralta.

