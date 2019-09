Barça regresa a la senda del triunfo; Messi se lesiona

Luego de obtener por primera ocasión el premio The Best, Lionel Messi volvió a Barcelona para tener su primera titularidad con su equipo frente al Villarreal, como parte de la jornada 6 de la Liga de España, en donde únicamente jugó el primer tiempo, pues nuevamente se lesionó y no continuó para la parte complementaria.

El astro argentino sumó su primera titularidad en la presente temporada, con la cual llegó a las 400 con la camiseta blaugrana, y aunque no pudo concluir dentro del terreno de juego, el conjunto catalán obtuvo una valiosa victoria por 2-1 en la cancha del Nou Camp, que les permite respirar, tras el mal arranque que tuvieron.

Griezmann abrió el marcador apenas al minuto siete, al rematar un tiro de esquina cobrado por Messi, dupla que celebró emotivamente, disipando los rumores sobre la supuesta mala relación que sostienen. Al 15’ Arthur Melo selló el segundo para los locales, con un disparo a larga distancia, que terminó siendo un golazo.

Esto sí, gol de griezmann nada más empezar el partido, asistencia de Messi debido al saque de esquina 🔥⚽ pic.twitter.com/sIyBBvfbXn — Wachelo (@wachogatonegro) September 24, 2019

El golazo de Arthur Melo, el extraño que hace el balón es más de medio gol pic.twitter.com/xcitHLQKxa — Alejandro Pescador (@APescador1999) September 24, 2019

Un minuto antes de irse al descanso, Santi Cazorla descontó para el Submarino amarillo.

Will always be one my favorite players 😭#SantiCazorla pic.twitter.com/pAILUd3MKJ — iBAD (@Q8_BADer79) September 24, 2019

La parte complementaria tuvo poco que contar. Messi no salió del vestuario, su lugar lo ocupó Dembélé. Ansu Fati ingresó al minuto 78, ocupando el lugar de Luis Suárez, que se fue abucheado por la afición catalana. Fati tuvo al menos, tres oportunidades de gol, pero ninguna pudo concretar. El partido llegó a su fin, y los dirigidos por Ernesto Valverde suman tres puntos que valen oro, con los cuales llegan a 10 unidades tras seis fechas disputadas.

