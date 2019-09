LFA expulsa a dueño de Mayas y no jugarán en la siguiente campaña

La Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) expulsó a Jesús Omaña como franquiciatario de Mayas de la Ciudad de México, equipo que no participará en la temporada del 2020, que inicia en febrero próximo.

Omaña, según pudo saber EL UNIVERSAL Deportes, sostenía un adeudo con la liga, la cual es propiedad de Oscar Pérez, quien a su vez ha mantenido una serie de falta de pagos con jugadores e irregularidades en cuanto a dar de alta a los atletas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"A partir de la conclusión de la Temporada 2019, el Sr. Jesús Omaña Moreno dejó de formar parte de la liga como franquiciatario del equipo Mayas", mencionó la LFA en un extenso comunicado. Sin embargo, en el texto nunca se informa la razón del porqué lo expulsaron de la LFA.

Por otra parte, en el mismo comunicado se informa que los Mayas, el único bicampeón en la breve historia de la LFA, no participará en la temporada del 2020 y la liga espera que pueda volver a los emparrillados en 2021.

"No sé qué voy a hacer", menciona uno de los jugadores de Mayas que prefirió mantener su anonimato. "Me prepararé para la temporada y ya veré que equipo me toma".

La LFA también explicó que su calendario no se verá modificado, debido a que con la aparición de Pioneros de Querétaro, la nueva franquicia que jugará para la temporada 2020, se mantendrá un rol de juegos similar a la del 2019.