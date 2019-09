Blindarán Clásico con 2 mil 650 elementos

Para evitar actos de violencia previos, durante y después de la edición del Clásico regio 123, las autoridades municipales, estatales y hasta la Guardia Nacional, desplegarán un total de 2 mil 650 elementos para salvaguardar el partido.

El anuncio se dio a conocer por parte de las autoridades de gobierno municipales y estatales, junto con representantes de las directivas de Tigres y Rayados.

José González Ornelas, Presidente del Consejo de Administración de Rayados, extendió la invitación a los aficionados de ambos equipos a que disfruten la fiesta del Clásico en paz.

“El objetivo único de estos protocolos es preservar la integridad y la seguridad a todos los asistentes al estadio y buscar que exista la seguridad en todas la personas que nos acompañan viendo este Clásico a través de los distintos medios de comunicación.

“Convocar a todos a tener un comportamiento adecuado en donde prevalezca la ecuanimidad y el respeto con quienes estemos compartiendo el partido, no importando los colores”, mencionó.

El Vicepresidente Administrativo de Rayados, Tonatiuh Mejía, explicó que el operativo arrancará a las 13:00 horas con una revisión del inmueble para posteriormente dar inicio a los accesos en los inmediaciones del estadio con filtros de seguridad.

Será hasta desde las 16:00 horas en que se abrirán las puertas del estadio al público. Se exhortó a que el público que no cuenta con un boleto, no acercarse pues no se podrá dar acceso a las inmediaciones del inmueble.

“En terminos generales se está replicando lo que se ha hecho en ocasiones recientes, donde habrá un filtro preventivo ante una posible concentración de las aficiones, tanto para la porra de Rayados como la de Tigres.

"Aquellas personas que no cuenten con un abono o un boleto se irán filtrando conforme se van acercando a las inmediaciones del estadio”, dijo.

El grupo de animación de Tigres tendrá un lugar asignado en la zona alta del estadio y serán escoltados por un pasillo y escalera exclusivos para evitar alguna confrontación.

El operativo de seguridad finalizará hasta que se haya desalojado el total de los aficionados que asistan al Gigante de Acero.