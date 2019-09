Chivas rechaza intervención de Carlos Hurtado

Carlos Hurtado es uno de los personajes más polémicos del futbol mexicano. Poca gente lo ha visto, pero muchos aseguran que tiene un gran poder para colocar entrenadores y jugadores. Luis Fernando Tena nunca ha negado su amistad con el representante y por eso se ha especulado que fue clave en su contratación con Chivas. Sin embargo, durante la presentación del entrenador, se rechaza dicha versión.

“Es amigo mío de hace muchos años, pero no tuvo ninguna injerencia o interferencia para que llegara aquí. Lo que hizo Chivas como cualquier empresa seria fue revisar el currículum, pedir referencias mías y como tercer paso tener una entrevista. Ahí toma la decisión, tuve la suerte que me eligieran a mí y estoy feliz de estar aquí”, reconoció Luis Fernando Tena.

"Carlos Hurtado es amigo mío, de hace muchos años pero no tuvo ninguna injerencia para que yo llegara aquí" Luis Fernando Tena en su presentación como DT de Chivas pic.twitter.com/oWLVKwgHiy — Publisport México (@Publisport_MX) September 27, 2019

Enseguida, Mariano Varela, director deportivo de Chivas, lo interrumpió. “No hemos tenido contacto, no lo conozco. La relación fue directa, hablamos con Luis Fernando y su contrato lo arreglamos con Luis Fernando. Así que eso que se menciona es mentira”, afirmó.

Tena continuó hablando de Hurtado. “Lo conozco hace muchos años, pero no es mi representante. La gente me conoce, para bien o para mal, pueden preguntar por mí porque he estado en el futbol más de 40 años. Por algo he durado 40 años, estuve en Cruz Azul y volví, estuve en Morelia y he vuelto. Son alegrías que me dan porque donde paso, después me llaman otra vez”, reconoció.

Y Varela retoma la palabra con tono casi molesto. “Me extraña lo que se genera porque a final de cuentas no he entablado comunicación. Sé que es importante y nunca he tenido comunicación con él. Fue directo el trato, el club Guadalajara recibe a los agentes, pero cuando buscamos técnico es directo con ellos. Es mentira que está metido, Luis Fernando no niega la amistad, nosotros tenemos también amigos agentes, pero nunca he tenido comunicación con él y nadie de la directiva”, sentenció.

Finalmente, Mariano Varela detalló las razones para contratar a Tena. “Desde hace semanas hicimos la evaluación. Consideramos que cambiar de entrenador era necesario y creemos que con Luis Fernando Tena estamos en buenas manos. Conoce a Chivas, le tocó ser jugador y hoy está ilusionado de estar en este nuevo reto. Creemos en su capacidad y le damos la bienvenida para trascender porque este equipo tiene que estar en otra circunstancias”, afirmó.

“Van cambiando los escenarios, quizá hace unas semanas teníamos otro escenario. En su momento, confiamos que Tomás terminara el campeonato, pero cada semana hacemos análisis, no puedes ir más allá. Simplemente pensamos que hoy es el momento de un cambio porque al final si bien el funcionamiento me pareció bueno, los puntos no reflejaban. Estamos en un problema de descenso que no podemos olvidar. Son decisiones difíciles, que no se tomaron de la noche a la mañana”, finalizó Mariano Varela.