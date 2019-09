Chivas, el equipo que enamoró a José José

Con 71 años de edad, José José perdió la vida este sábado 28 de septiembre, dejando un gran legado en la música mexicana, gracias a su amplia y exitosa trayectoria, y aunque el Príncipe de la Canción pocas veces mostró su pasión por el futbol, el equipo que lo enamoró fue Chivas.

Fue en 2017 cuando tuvo su última aparición, siendo en el Salón de la Fama del Futbol Mexicano, donde confesó su amor por el conjunto tapatío. "Yo fui muy mal deportista, pero siempre apoyé a mis Chivas con el corazón".

En 2018, su hija Marysol Sosa, confirmó la noticia mediante su cuenta de Twitter, donde retó a algunos periodistas deportivos a adivinar a qué equipo le iba José José, además de realizar una encuesta, misma que recibió mil 880 votos, que pensaron que su corazón estaba con el América, aunque después reveló que no era así, sino que era un aficionado del Rebaño Sagrado.

Ok ok, pues estuvo muy parejo. Pero… no son las 🦅, no son los 🐎, ni los ⚡️… Así es, nuestro Príncipe es 🐐!!!!! Gracias por participar! Bendiciones a todos!

— Marysol Sosa (@Marysol_Oficial) January 27, 2018