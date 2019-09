Víctor Garcés solicitó a Siboldi título de Liga en este torneo

Víctor Garcés, Vicepresidente de la Cooperativa Cruz Azul, reveló que le pidió a Robert Dante Siboldi el título de Liga MX, pero que sea de este mismo certamen; es decir, del torneo Apertura 2019, mismo en donde suman siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

"Esta temporada es la que nos planteamos para ganar un título de liga, no estamos diciendo que vamos a renunciar al final, estoy diciendo que vamos a evaluar lo que estamos haciendo mal", reveló el directivo en entrevista con Marca Claro.

Te puede interesar: Atleta se detiene en carrera para ayudar a compañero a cruzar la meta

Asimismo, Garcés aseveró que en la plática que tuvieron con Siboldi, en su arribo al banquillo celeste, le dijeron que debía notificar sobre las necesidades que tuviera, pues quieren a un equipo sólido y unido, aspectos que sean transmitidos en el terreno de juego, en busca de conseguir resultados positivos.

Sobre la polémica salida de Peláez, el Vicepresidente aseguró que no podían imponérselo a Siboldi, puesto que Ricardo quería como técnico a Antonio Mohamed. "Es un acierto de la directiva que si viene el señor Siboldi, que venga con la casa abierta para que él decida y no le podemos poner a un director deportivo (Ricardo Peláez) que no congenie (con él), porque el señor Peláez ya había dicho que quería a Mohamed", concluyó.

La petición de Garcés a Siboldi luce lejana, pues el conjunto capitalino suma siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo, luego de caer por 2-0 ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 12 del Apertura 2019, racha negativa que los coloca en la parte baja de la tabla general con 13 unidades.

TE RECOMENDAMOS