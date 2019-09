Comisión disciplinaria investigará posible escupitajo de Ochoa

Sigue la polémica tras lo ocurrido el pasado sábado en el clásico entre América y Chivas, donde tras la lesión de Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa encaró con evidente enojo al defensor del ‘Rebaño’ por lo ocurrido minutos antes.

Incluso han salido a la luz fotografías y videos en los que supuestamente Guillermo Ochoa habría escupido a Antonio Briseño, por lo cual la comisión disciplinaría ha abierto un expediente de investigación para determinar si el arquero americanista tuvo o no la intención de hacerlo o incluso revisar si realmente lo hizo.

En caso de que sean encontradas evidencias por parte de la comisión, Ochoa podría recibir una suspensión de 6 partidos como mínimo, esto de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Liga MX, el cual establece que escupir a un adversario tiene como sanción una multa de 450 UMAs y los encuentros ya mencionados de suspensión.

De igual manera, el presidente deportivo de Chivas, Mariano Varela confirmó que la Liga MX investigará esto aunque para él no existe un argumento suficiente para determinar la intención de Ochoa.

“Ya hablé con el director de operaciones de la Liga y van a investigar lo sucedido con Ochoa. Lo que creo es que es un tipo muy educado y no creo que haga eso, hay que analizarla. No he platicado con el ‘Pollo’ Briseño”, sentenció Varela.

