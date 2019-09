Inician los Playoffs en las Grandes Ligas

Los playoffs de las Grandes Ligas se ponen en marcha el martes con el juego de comodines de la Nacional.

Max Scherzer abrirá en casa por Washington frente a los Cerveceros de Milwaukee. El ganador se las verá contra los Dodgers a partir del jueves, en una serie divisional al mejor de cinco partidos. Los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis disputarán la otra serie del viejo circuito.

El duelo de wildcards de la Liga Americana será el miércoles con los Rays de Tampa Bay visitando a los Atléticos de Oakland. El que triunfe se trasladará a Houston para medirse con los Astros desde el viernes.

La otra serie divisional comenzará el mismo día y tendrá a los Yanquis de Nueva York —los “Bombarderos del Bronx”— como locales ante los Mellizos de Minnesota —el “Escuadrón Bomba”. Los Mellizos cuentan con ocho jugadores que alcanzaron los 20 jonrones, los Yanquis con siete.

Houston tendrá la ventaja de local durante la postemporada tras conseguir la mejor marca de las mayores: 107-55. Con su tercera campaña de al menos 100 victorias, los Astros lideraron al primer cuarteto de equipos que alcanzaron triple dígitos en triunfos, seguidos por los Dodgers (106), Yanquis (103) y Mellizos (101).

Esos mismos cuatro equipos encabezaron la tabla de jonrones en la temporada, y los cuatro rebasaron el récord para una campaña — los 267 que dieron los Yanquis el año pasado. Increíblemente, los Mellizos eclipsaron esa marca antes que terminara agosto y finalizaron con 307, uno más que Nueva York.

The #postseason bracket is SET.

Make your picks for a chance to win $250,000: https://t.co/U3sShoE5Ym pic.twitter.com/r349aOqkey

— MLB (@MLB) September 29, 2019