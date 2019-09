VIDEO: Entrenador golpea a aficionados en Abierto de China

La jornada de ayer en el torneo de Pekín se vivió uno de los momentos mas extraños e inauditos en el mundo del tenis, el entrenador de la local Shuai Zhang golpeo a unos aficionados que apoyaban a la alemana Angelique Kerber.

El hecho se suscitó en medio del tercer y definitivo set, cuando la jugadora china se ponía por delante en el marcador, con break a favor en el sexto juego.

Como es de esperar, el público animó a la jugadora local, Shuai Zhang, que tenía una gran oportunidad de brindar una gran victoria ante toda una exnúmero 1 del mundo como es la alemana Kerber.

Es en esos juegos cuando las cámaras de televisión grabaron cómo el entrenador de Shuai Zhang se encara con un aficionado de Angelique y comienza a propinar múltiples patadas y puñetazos pareciendo otro aficionado recriminando animar a otra jugadora que no fuera la china, el técnico perdió los papeles y propinó severos golpes que requirieron la presencia de elementos de seguridad.

Hasta el momento la WTA no ha comunicado la posible sanción para el entrenador.

The guy in blue shirt is Zhang Shuai's player box's guest, and he was assauting and beating one of Angie's Chinese fan after the match, blaming the Angie's Chinese fans cheering for Angie in Zhang Shuai's hometown, I think that's why Zhang shuai got so many haters pic.twitter.com/aJ7qWMVf3u

— Euan Zhang (@EuanZhang) September 29, 2019