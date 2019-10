Rush rompe el silencio sobre su salida del CMLL

Rush dejó de sentir esa hambre o nervios que necesita cualquier luchador, mismos que recuperó ahora rumbo a su andar independiente y listo para demostrarlo, pero sin atarse a una empresa.

El Toro blanco, flamante campeón de peso completo de Ring of Honor, ofreció una conferencia para presentar su canal de Youtube y aprovechó para hablar de su reciente salida del CMLL y de sus nuevos retos como profesional.

“Tenía meses que no sentía esa hambre, cómo es posible no sentir esa hambre o ese nervio, para un luchador eso es lo peor”, afirmó el gladiador, quien en busca de nuevos retos terminó con 11 años de relación con la “seria y estable”.

Tras salir de esa empresa, aseveró que no se involucrará en México con ninguna por el momento, pero dejó en claro que está listo para medirse con cualquier oponente en el terreno independiente.

“Se los aclaro, soy independiente y no me importa enfrentarme con gente de Triple A, de Nación o de Monterrey, no me importa donde sea, ahorita no saldré de una empresa para llegar a otra, quiero respirar, probarme en este terreno”, añadió.

Acompañado de su padre Bestia del Ring, del “Ingobernable” La Máscara y de su hermano Dragon Lee, no quiso entrar en polémicas rumbo a una posible disputa por el nombre de Rush o de la facción que lidera, pues pertenecen al CMLL.

“Rush es Rush y toda la gente sabrá que independientemente de lo que pase con el nombre, yo hice el nombre y de los ‘Ingobernables’ lo hicimos tres (con La Máscara y La Sombra), ahora en terrenos independientes este grupo va a crecer enorme, y Rush o el Toro Blanco siempre seguirá siendo independiente”, apuntó.

Mientras espera su presentación como independiente el 5 de octubre con The Crash, comentó que tiene contrato de exclusividad con ROH por dos años, cerca de cumplirse el primero, empresa en la que es feliz.

“En Estados Unidos tengo exclusividad con ROH dos años, ya casi voy por uno, cuando termine el contrato no sé si negociemos o me iré a otro lado, pero estoy muy feliz porque me da tiempo de trabajar y de disfrutar a mi familia y eso no se compara con nada, no quiero luchar diario y ver a mi familia una vez al mes”, subrayó.

En espera de retos y de medirse a luchadores como Psycho Clown, Blue Demon Jr., Hijo del Santo y cualquier dinastía que se forme, mandó un mensaje especial a LA Park para decirle que ya no está atado a una empresa, y a cualquier promotor que se anime a hacer la lucha de máscara contra cabellera.

“Decía que era uno el que estaba atado, ya no estoy, estoy libre y donde quiera soy el primero en firmar esa lucha, muchos promotores dicen que sí y a la mera hora no, saben que el promotor que haga esa lucha mucha gente se queda afuera”, acotó.

Bestia del Ring se declaró listo para enfrentar a muchas dinastías en el ámbito independiente, La Máscara aseveró que ahora los “Ingobernables” brillarán en el terreno independiente y callarán bocas, y Dragon Lee se mostró dolido por su salida del CMLL y desconoce el motivo.

