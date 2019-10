Antonio Brown desea volver a jugar con los Patriots

Antonio Brown anunció hace unas semanas que se retiraba de la NFL, después de que los Patriots de Nueva Inglaterra lo cortaran tras haber sido acusado por abuso sexual. Ahora, el receptor le pidió al equipo campeón de la NFL que lo vuelvan a contratar.

Suzy Cortez ‘por fin’ le da un beso a Messi

Aficionado asegura que tocó a Sofía Huerta sin dolo

A través de Instagram Live, Brown le mandó un mensaje a al equipo: “(Patriots) aún tienen que pagarme. Por lo menos deberían de dejarme ganármelo”.

Antonio Brown: “[If] you guys follow the Patriots, tell them to call me. They still gotta pay me, so might as well let me earn it.” pic.twitter.com/5NP2sQzyC3

— Michael Hurley (@michaelFhurley) October 9, 2019