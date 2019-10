Hermosillo y Santos pelean en Twitter por el Clásico joven

La secuelas del Clásico joven se siguen presentando. Después de la goleada de Cruz Azul sobre América (5-2), Carlos Hermosillo y Antonio Carlos Santos protagonizaron un pleito a través de Twitter.

Todo comenzó cuando Santos mencionó a Hermosillo mientras discutía con un usuario de Twitter. El ‘grandote de Cerro Azul’ se metió a la conversación y se burló recordando los cinco goles que le metió la Máquina a las Águilas.

Luego otro usuario insultó a Carlos y le dijo que el Negro Santos no era un traidor como él. Hay que recordar que el mexicano se formó con el América pero jugó con el Cruz Azul, donde se convirtió en ídolo.

A esto, Hermosillo respondió irónicamente diciendo ¿quién era Santos? que el único que conocía era un gran luchador.

Santos, quien es, el enmascarado de plata de el me hablas, mis respeto el si era un gran luchador y figura , Santos, Santos uuuufffff no se si hables lo de la iglesia católica, perdón no se de quien hables, jajajajajajaja ajuuua

— Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) October 9, 2019