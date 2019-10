Petr Cech ahora será jugador profesional de hockey

El ex portero del Chelsea y Arsenal, Petr Cech, se convirtió en jugador profesional de hockey después de firmar con el Guildford Phoenix de la National Ice Hockey League de Inglaterra.

El checo es asesor técnico del Chelsea, por lo que participará con su nuevo club cada que sus funciones se lo permitan.

“Estoy encantado de tener la oportunidad de jugar con Pheonix y tener esa experiencia. Espero poder ayudar a este equipo joven a lograr sus objetivos para la temporada y tratar de ganar tantos juegos como sea posible cuando tenga la oportunidad de jugar”, declaró en un comunicado que compartió el Guildford Phoenix.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**

The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!

Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019