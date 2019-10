Héctor Herrera regala entradas a fanáticos 'ignorados' por el Tri

Luego de que Héctor Herrera, mediocampista de la Selección Mexicana dejara atrás la polémica sobre si los jugadores de la plantilla dirigida por Gerardo Martino ignoraron a un par de aficionados que los recibieron en su hotel de concentración, este viernes previo al encuentro ante Bermudas, el jugador del Atlético de Madrid, obsequió un par de entradas para dichos seguidores autodenominados como la 'Ola Verde'.

Todo listo para el debut de México en la Nations League 🇧🇲 🆚 🇲🇽 El Tri ya está en Bermudas para el duelo de este viernes 🔥#PasiónyOrgullo I #NationsLeague I #México pic.twitter.com/GgVjdH8mcc — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 10, 2019

De acuerdo con información de ESPN, el aficionado de nombre Gabriel Galván recibió el par de entradas personalmente de mano de Héctor Herrera. Además, el seguidor del conjunto nacional aseguró que ellos en ningún momento exigieron las entradas y no consideró que los jugadores hayan tenido una actitud prepotente hacia su persona.

Además, Gabriel Galván también comentó para el mismo medio que ellos hicieron el viaje con su propio dinero, dejando atrás las teorías sobre un supuesto apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol. Lo que sí confirmó como un hecho es que en ningún momento tuvieron convivencia con la plantilla mexicana.

“Si no se nos dan los boletos, no pasa nada, pero creemos que merecemos un reconocimiento por ser aficionados de hueso colorado. Nosotros no exigimos boletos. Nos ignoraron, está claro en el video; no nos ofendimos ni lo vimos como agresión o grosería. Estamos en el mismo hotel, no venimos con la selección ni la Federación, pagamos nuestro avión y el hotel. Es falso que tuvimos una convivencia con ellos”, explicó el miembro de la ‘Ola Verde’.

